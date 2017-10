[Nomination] Franck Gervais quitte Voyages-sncf.com et rejoint AccorHotels

SNCF et AccorHotels annoncent l'arrivée au 1er novembre de Franck Gervais au sein du Groupe AccorHotels. Le nom de son successeur au sein de Voyages-sncf.com n'est pas encore connu. Franck Gervais est depuis novembre 2014 le CEO de Voyages-sncf.com, il y a notamment porté le chantier de transformation du Groupe en plaçant l'expérience client au coeur, et en imprimant une dynamique de conquête de clients qui s'est traduite par une croissance du nombre de clients et du volume d'affaires. Il a en particulier préparé le nouveau site de vente et relation clients oui.sncf. Dans ses nouvelles fonctions, il apportera au Groupe AccorHotels son expérience managériale en France et à l'international.

Âgé de 40 ans, Franck Gervais est entré dans le Groupe SNCF en 2005 comme directeur de cabinet du président et du directeur général. Il avait été auparavant girecteur général de Thalys de 2011 à 2014, où il a notamment mené la transformation de Thalys en entreprise ferroviaire, directeur de la ligne H Transilien- qu'il a entièrement modernisée sur le plan de l'expérience clients.