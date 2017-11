Le nouveau plan d'action du gouvernement pour aider les PME à grandir

Bruno Le Maire et Benjamin Griveaux ont lancé lundi 23 octobre 2017 les consultations sur le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, aux côtés de Mounir Mahjoubi, secrétaire d'Etat chargé du Numérique

La France compte trois fois moins d'entreprises à taille intermédiaire (ETI) que l'Allemagne. Pourquoi une telle lacune? Pour le gouvernement, la réponse est à trouver notamment dans la fiscalité et le financement.



Pour lever certains obstacles, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances et Benjamin Griveaux, secrétaire d'État, ont lancé lundi 23 octobre 2017 un plan d'action autour de six thématiques : financement; partage de la valeur et engagement sociétal des entreprises; numérisation; simplification; conquête de l'international; et création, croissance, transmission et rebond.

L'ambition de ce #PlanEntreprises, c'est que la transformation de nos entreprises bénéficie à TOUS les Français !



Nous allons relever le défi de simplifier la vie de nos entreprises, de les faire grandir, de leur permettre d'innover, d'exporter ... et de créer des emplois. pic.twitter.com/aLM6qEzfuy - Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) 23 octobre 2017

La méthode de la co-construction



Cette concertation va prendre plusieurs formes : contribution des partenaires sociaux et des organisations professionnelles, mobilisation des régions avec l'appui des services des Direccte, sollicitation des groupes parlementaires et du Conseil économique, social et environnemental (CESE).



En parallèle, six binômes ou trinômes, qui associent les parlementaires et les chefs d'entreprise, organiseront des entretiens et ateliers au sein d'un espace de coworking à Bercy, et formuleront des propositions au plus près des besoins exprimés. Parmi les entrepreneurs, il y aura par exemple Eric Kayser, l'artisan boulanger, Sylvain Orebi, le président de Kusmi Tea-Løv Organic, Alice Zagury, présidente de The Family, Lionel Baud, p-dg de Baud Industries ou encore Clémentine Gallet, p-dg de Coriolis Composite.



"Ce choix répond à une conviction : que l'administration ne doit pas avoir le monopole de la fabrique des politiques publiques ; que c'est en partant du terrain, en prenant appui sur notre intelligence collective que nous ferons émerger les solutions les plus efficaces pour permettre à nos entreprises de déployer leur potentiel", affirment Bruno Le Maire et Benjamin Griveaux dans un communiqué de presse.

Cette première phase de consultation se terminera le 10 décembre. Viendra ensuite un travail d'analyse des différentes contributions. Les propositions qui en seront tirées feront l'objet d'une consultation publique en ligne en janvier 2018. Un projet de loi sera présenté en Conseil des ministres dès avril 2018.