Nouvelle direction tripartite chez Videdressing.com

Diplômée de l'ISC Paris, Laura Peccia-Galletto a 13 ans d'expérience en product management et product communication. Elle commence sa carrière dans l'hôtellerie de luxe ainsi que dans le tourisme en tant que chef de projet avec de gros enjeux de digitalisation durant six années. Puis, elle intègre Meetic chez qui elle restera 5 ans. D'abord en tant que responsable CRM (développement des stratégies de fidélisation et rétention dans 13 pays) puis en tant que directrice produit.

Elle rejoint Videdressing en 2015 en tant que chief product officer et pilote les équipes produit, design, communication et service client. Elle est également en charge de l'expérience client sur l'ensemble des plateformes web et mobile de l'entreprise.

En 2000, Hervé Lourdin est diplômé de la faculté d'Orsay comme ingénieur en informatique. Il entre chez Sun Microsystems comme solution architect sur des problématiques de plateforme hautement disponibles. Pendant douze ans, il sera sur du conseil, expert du lean management, du lean start-up et des méthodes agile dont dix années à compter de 2005 chez Octo Technology en tant que directeur de la practice lean & agile.

Il entre chez Videdressing en septembre 2015 sous la casquette chief technology officer en charge des équipes techniques et des orientations technologiques de la plateforme.

En 2011, Jeremy Delorme devient chargé d'affaires chez Amundi Private Equity Funds. Il y gérera un portefeuille très varié (e-commerce, distribution, textile, service à la personne, conseils, SSII, software, industries, RFID, recyclage ou encore biotech) jusqu'en 2013. Puis, il devient directeur administratif et financier chez MiniGroup, leader français de la distribution online d'articles de modélisme dont il a conduit la réorganisation opérationnelle. En 2015, il quitte le groupe pour rejoindre Videdressing comme directeur administratif et financier. Il oeuvre alors à l'amélioration significative de la visibilité financière de l'entreprise et de la performance opérationnelle, couronnée de la levée de fonds annoncée en juin dernier de 5,4 millions d'euros.