Le salon Emarketing lève le voile sur le consommateur augmenté

La grand-messe du marketing digital sera consacrée au consommateur augmenté, amateur de nouvelles expériences digitales et omniprésent sur les réseaux sociaux. Le salon, qui se tient en parallèle de l'édition 2017 de Stratégie Clients, comptait plus de 15000 visiteurs et 214 exposants en 2016. Au programme de cette année, plusieurs dizaines d'ateliers répartis tout au long des trois journées et six conférences plénières, consacrées notamment à la cybersécurité, au data-driven marketing et aux nouvelles fonctions du marketing.



Éloïse Cohen, rédactrice en chef de la marque-média Marketing, animera une keynote consacrée aux tendances disruptives et collaboratives, en compagnie de deux dirigeants de marques, dont Quentin Reygrobellet, directeur général de Birchbox France. Les intervenants délivreront des conseils à forte valeur d'usage sur les méthodes pour engager les consommateurs via les influenceurs, notamment les Youtubeurs, et les ambassadeurs. Un plateau TV sera également installé sur le stand Marketing et animé par Éloïse Cohen et Martine Fuxa (rédactrice en chef des marques médias E-Commerce Mag et Relation Client), qui intervieweront des acteurs venus de différents horizons. Les contenus seront retransmis sur le site emarketing.fr.



L'événement mettra également en scène les start-up inspirantes et aux pratiques rupturistes, au sein des "Sessions starting-blocks". Parmi les thèmes évoqués: "comment générer de l'engouement au sein des médias ?", "créer une base de données clients et une newsletter efficace", "être présent sur les réseaux sociaux".



Les marques-médias Marketing et Ecommerce Mag sont partenaires de l'événement.



Salon Emarketing, du 18 au 20 avril, à Paris, Porte de Versailles, pavillon 4. Réservation sur le site dédié.

