Le salon Shoptalk invite ses visiteurs

Le salon Shoptalk Europe, déclinaison de Shoptalk USA dédié au commerce de détail et à la vente en ligne, aura lieu du 9 au 11 octobre 2017 à Copenhague. 240 intervenants et 2000 participants sont attendus. William Lauder, président exécutif d'Esthée Lauder Companies, Michael Duin, p-dg de Dollar Shave Club (acquisition du groupe Unilever), et Steven Lowry, co-p-dg de Westfield devraient figurer parmi les speakers. 18 conférences seront consacrées notamment à la livraison à la demande, aux expériences innovantes de shopping, à la digitalisation des points de vente et au commerce en ligne transfrontalier.

En parallèle, Shoptalk déploie un "Programme d'accueil des détaillants et marques" à destination des visiteurs. Les organisateurs offrent aux collaborateurs des retailers et marques les frais de déplacement et d'hébergement à hauteur de 650 euros (1000 dollars pour les personnes venant des États-Unis). En contrepartie, les participants s'engagent à participer à huit réunions de 15 minutes chacune avec les exposants et sponsors de Shoptalk Europe durant l'événement. 250 visiteurs ont bénéficié du programme lors de l'édition américaine du salon. Les professionnels peuvent s'inscrire ici pour y participer: http://shoptalkeurope.com/register/retailers-form.



Pour aller plus loin:



Interview du fondateur de Shoptalk: "Notre ambition est de faire grandir l'écosystème"