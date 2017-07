Le spécialiste de l'outdoor Alltricks.fr lève 7,3 millions d'euros

Attention : Cet article ne sera pas visible en ligne (statut différent de "En-ligne"). Il est uniquement visible par les collaborateurs Editialis.

Au lendemain de la dernière étape du Tour en France, dont il est partenaire depuis trois ans, le site d'e-commerce spécialisé dans le cycle et orienté sur toutes les activités outdoor a bouclé une nouvelle levée de fonds de 7,3 millions d'euros. En point de mire: son développement à l'international, qui était déjà l'objet de la levée de 2 millions réalisée en novembre 2016.



Proposant plus de 150.000 références, depuis les pièces détachées jusqu'aux produits nutritionnels, le pure player revendique une capacité de livraison en 2 heures en France, qui représente aujourd'hui 80% de son chiffre d'affaires, mais aussi en Espagne, Italie, Belgique, Allemagne et au Royaume-Uni. Également présent dans plus de 70 autres pays à travers le monde, il entend accroître son implication à l'international et commercialiser de nouveaux articles.