La start-up Feed, acteur de la 'smart food', lève 3 millions d'euros

Feed, start-up française dédiée à la pause repas équilibrée au bureau (sous forme de barres de céréales, de boissons et de préparations en shaker), lève 3 millions d'euros auprès d'Otium, Kima Ventures, Senseii Ventures et de business angels pour démocratiser ses produits en Europe. L'offre se concentre sur des produits vegan, sans gluten, sans lactose, sans OGM, sans noix et fabriqués en France.



La levée de fonds intervient quelques mois après une première levée de 500000 euros avec Senseii Ventures. Ce tour de table permettra à Feed de poursuivre la structuration de son équipe avec une vingtaine de recrutements, de développer rapidement ses activités en France et à l'international et d'intensifier sa R & D pour créer de nouvelles gammes.