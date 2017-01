1 / 10

L'account manager, également appelé directeur de clientèle, key account manager ou responsable clientèle, gère un ou plusieurs clients selon son expérience et la taille du compte. À ce titre, il est chargé de la relation client.



Interface avec le chef de projets, les développeurs et le DA, il est le garant de la qualité des services et met en oeuvre des solutions innovantes pour assurer la satisfaction client.

Côté rémunération, l'account manager sera payé, selon son entreprise et les comptes qu'il gère, entre 26-32 k€/an, puis de 33 à 42 k€/an à niveau intermédiaire, pour un junior, et 43-50 k€ et jusqu'à 60 k€/an, pour un senior.

