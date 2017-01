1 / 6

À la tête des données, le chief data officer assure l'interface entre divers systèmes centraux informatiques et les bases de données pour optimiser l'offre commerciale et rendre les entreprises plus compétitives.

Il pilote le traitement des données, leur qualité et leur gouvernance. Avec le marketing, l'IT et le métier, le chief data officer supervise l'utilisation des données et s'assure qu'elles sont pertinentes, récentes et optimisées avant leur traitement, et collabore avec d'autres experts comme le data scientist, les analystes et les équipes SI.



Sa rémunération est comprise entre 90/120 k€ (10 à 15 ans d'expérience) et 120/250 k€ (+ de 15 ans d'expérience).

