Chargé de l'aspect créatif d'un site et de lui donner une identité, le directeur artistique web travaille en étroite collaboration avec les commerciaux et le service marketing. Sa mission? Façonner la vitrine du site, en mettant en valeur les informations proposées. Entouré d'une équipe de concepteurs web, le directeur artistique web doit faire preuve de pédagogie et avoir le sens de la communication.

Côté rémunération, un directeur artistique web débutant peut percevoir une rémunération comprise entre 30 000 et 45 000 euros. À partir de 3 ans d'expérience, entre 45 000 et 60 000 euros. Enfin, un directeur artistique web senior peut prétendre à un salaire annuel de 60 000 euros environ.



