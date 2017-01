1 / 11

L'entreprise est uniquement, à l'époque, un annuaire de sites web. Elle est créée par deux étudiants de Stanford: Jerry Wang et David Filo, et s'appelle d'abord simplement Guide de David et de Jerry pour le World Wide Web. Les deux ingénieurs informaticiens ont ainsi classé les sites jugés dignes d'intérêt par thèmes. Le programme remporte un vif succès et change de nom en 1995, pour s'appeler Yet Another Hierarchical Officious Oracle ("Encore un autre oracle à classement hiérarchique officieux").