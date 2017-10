1 / 11

Derrière cet acronyme se cache un homme ou une femme en charge de l'innovation. Responsable des nouvelles technologies, ce professionnel doit prendre en charge leur développement et leur déploiement dans l'entreprise. Constamment en veille, le Chief Technical Officer doit anticiper les nouvelles pratiques et les opportunités techniques afin de dynamiser l'activité de son groupe et augmenter sa compétitivité.

Considéré comme un poste clé, le CTO siège souvent au comité de direction et bénéficie d'une rémunération élevée, qui démarre à 120 K€.