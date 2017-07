1 / 11

Créée en 2007, la Fourchette fête cette année ses 10 ans. Lors de son rapprochement en 2014 avec le géant Trip Advisor, le site entre dans une dynamique de développement à l'international. Fort de nouveaux moyens, pas moins de 9 pays sont en effet ouverts entre 2014 et 2017, " à partir de rien ou en rachetant des acteurs locaux ", précise Matthieu Bagur, le directeur France, Belgique & Suisse de La Fourchette. L'homme aime à se définir comme un chef d'orchestre, soucieux de son équipe et des réussites collectives. Lesquelles n'ont pas manqué ces derniers mois. "Nous voulons améliorer l'expérience utilisateur au sens complet du terme de la navigation, à la recherche sur le site, en passant par l'expérience vécue par les clients dans les restaurants, dans lesquels nous travaillons sur les différents irritants...", note ce passionné de gastronomie.



Le dirigeant réalise un important travail avec les syndicats de restaurateurs pour évangéliser le modèle de la Fourchette et convaincre que le modèle est vertueux pour tous. La Fourchette s'affiche en effet comme une entreprise technologique et de services, qui visent à accompagner dans un lien de partenariat fort, le secteur de la restauration. "Un métier de frais fixes ou le "no show", c'est à dire les annulations intempestives de dernière minute, reste un sérieux problème pour la profession", explique Matthieu Bagur.

Parallèlement, le dirigeant mène tambour battant le développement en province de La Fourchette, à commencer par Bordeaux puis Nantes et prochainement Aix-Marseille... Autre projet emblématique, le lancement le 26 avril 2017, d'une nouvelle offre baptisée Insider. Ce lancement marque une étape dans l'image de marque que veut développer la plateforme: toujours axée sur la restauration quotidienne et de bistrot mais également partenaire des plus prestigieux établissements. La sélection Insider est faite par curation des guides, sites et blogs référents dans le domaine de la gastronomie, enrichie du système de notation de la plateforme (15 millions d'avis répertoriés). "Les établissements les mieux notés seront regroupés sous l'entrée Insider , explique Matthieu Bagur. L'offre lancée au niveau national sera déployée avant l'été à l'international." Une étape de plus au menu de l'action du dirigeant. Aujourd'hui, La Fourchette compte 750 salariés dont plus d'une centaine de développeurs. Le site prévoit l'embauche de 150 personnes d'ici 2018.



Parcours :

2004 : Matthieu commence sa carrière au sein de Promovacances.com, où il a successivement été Responsable des ventes, puis Responsable des Produits

2007 : Au sein du Groupe Companeo, il occupe les postes de Directeur de marchés puis Directeur du développement.

2012 : Matthieu rejoint le groupe plurimédias InfoPro Digital, où il prend la Direction Commerciale des activités Marketplace puis dirige les bureaux français de l'agence digitale Natexo.

2015 : Matthieu est nommé Country Manager de la France, de la Belgique et de la Suisse, où LaFourchette opère respectivement sous les marques LaFourchette.be et LaFourchette.ch.