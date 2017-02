Agnès Rosoor devient directrice générale de Téléshopping et présidente de Top Shopping

Agnès Rosoor rejoint le groupe TF1 en qualité de directrice générale de Téléshopping et présidente de Top Shopping. Sous la responsabilité de Régis Ravanas, directeur général adjoint publicité et diversification du groupe TF1, elle prend désormais en charge le pilotage et le développement des activités de vente à distance et d'e-commerce du groupe TF1. Elle succède à Jérôme Dillard, directeur général de Téléshopping depuis 2011. Diplômée de l'EDHEC, elle débute sa carrière en 1991 chez Proudfoot Productivity en tant que consultante en organisation. En 1995, elle rejoint les Editions Atlas et devient en 2007 directrice des opérations France et UK. Elle occupait depuis 2010 la fonction de directrice des opérations et relation clients chez Rueducommerce.com.