Amaury Media, Boursorama et SeLoger rejoignent le SRI

Le Syndicat des Régies Internet accueille 2 nouveaux membres et réouvre ses portes à Amaury Media qui a réintégré sa propre régie publicitaire.





Trois nouveaux membres viennent grossir les rangs du SRI en 2017. Amaury Media, qui a choisi de réinternaliser en mai dernier son activité de régie publicitaire sur les titres L'Equipe, France Football, Le Journal du Golf et Vélo Magazine jusqu'ici confiés à la régie Team Media (groupe Les Echos-Le Parisien), retrouve de ce fait sa place au sein du syndicat. L'ensemble revendique une audience mensuelle de 32 millions d'individus dont 79% d'hommes CSP+. Le SRI accueille également boursorama.com, le site d'information et d'outils pour gérer son argent au quotidien aux plus de 650.000 visiteurs uniques quotidiens qui fera l'objet d'une refonte en octobre prochain pour améliorer l'expérience utilisateur. Enfin, SeLoger, qui a monté sa propre régie positionnée sur "les moments de vie" il y a quelques mois pour commercialiser les espaces publicitaires de ses 17 sites, devient lui aussi membre et signataire de la charte du SRI.