Eric Baudard est nommé directeur digital & communication de Ricoh France

Ricoh France annonce la réorganisation de son département marketing et communication piloté par Isabelle Pierret. Depuis 15 ans dans l'entreprise, Eric Baudard est nommé directeur digital et communication. Il conserve la direction de la communication qu'il pilotait déjà, et aura pour responsabilité supplémentaire d'acquérir de nouvelles opportunités de croissance de chiffre d'affaires sur la cible des TPE. Le canal de vente e-commerce (eShop RICOH), la vente à distance et la télévente lui seront directement rattachés. Il aura également en charge de mettre en oeuvre une plateforme de " e-procurement ".