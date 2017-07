Laurent Massin Le Goff, président-directeur général de DHL Supply Chain France

DHL annonce la nomination de Laurent Massin Le Goff en tant que président-directeur général de DHL Supply Chain France. Il succède à Douglas Taylor, parti en retraite.

Laurent Massin Le Goff a pris ses nouvelles fonctions le 1er juillet et reporte directement à Oscar de Bok, CEO pour la région Europe Continentale, Moyen Orient et Afrique (Mainland Europe, Middle East, Africa - MLEMEA) de DHL Supply Chain.



Laurent Massin Le Goff, 48 ans, est titulaire d'un diplôme universitaire en gestion des entreprises et administration. Il a rejoint le groupe DHL en 1987 en tant que responsable d'entrepôt. Il a successivement occupé les fonctions de directeur de site, directeur des opérations région puis direction des opérations France.

Avec 30 ans d'expérience dans la logistique à laquelle il a consacré toute sa carrière, Laurent Massin Le Goff dispose de toute l'expertise du marché, l'expérience et la connaissance du groupe nécessaires pour poursuivre et accélérer la croissance de DHL Supply Chain en France, et pour continuer à développer ses marchés de prédilection : retail, biens de consommation, industrie, ingénierie/manufacturing et santé.

En France, DHL Supply Chain, la division logistique du Groupe Deutsche Post, compte près de 1 500 collaborateurs et une trentaine d'entrepôts.