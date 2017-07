Mediapost Communication renforce son pôle "Conseil & Intégration"

Mediapost Communication, filiale du Groupe La Poste, consolide ses équipes au sein de son pôle Conseil & Intégration, piloté par Manuela Pacaud : Chloé De Bernardi est nommée au poste de directrice de clientèle au sein de Mediapost Publicité, dirigé par Eric Trousset et Viviana Morizet prend le poste de directrice Conseil de Mediaprism l'Agence, dirigée par Franck Hourdeau.

Viviana Morizet, directrice Conseil de Mediaprism l'Agence

Riche d'une expérience dans le domaine digital, le CRM et les réseaux sociaux, elle aura pour mission d'accompagner les équipes de Mediaprism sur la dimension conseil, et plus précisément sur la stratégie digitale des ONG dans la réalisation de collectes de dons. Sa mission : proposer des dispositifs multi-canal intégrés et pertinents aux clients, afin d'améliorer leur performance, mais aussi leur efficacité.

Avant de rejoindre Publicis Dialog, de 2011 à 2014, au poste de chef de groupe pour les clients Nissan Europe, Marionnaud et Publicis Drugstore, Viviana Morizet a passé 3 ans chez Powerhouse Book à New York en tant que chef de projet. Depuis 2014, elle était directrice conseil de la joint-venture Ogilvy & Mather, Wunderman et Mindshare, où elle était chargée de l'élaboration et de la coordination de campagnes locales 360°, du lead stratégique en digital branding, CRM, PRM et de l'activation du social media. Elle a, en outre, participé au repositionnement stratégique de la marque Ford France. Titulaire d'une double licence : espagnol et économie gestion des entreprises, Viviana Morizet est diplômée en 2007 d'un master en Science du management de l'EM Lyon. Elle a également étudié 6 mois à la CBS (Ecole de commerce de Copenhague) dans le cadre d'un échange académique en 2007.

Chloé de Bernardi, directrice de clientèle au sein de Mediapost Publicité

Après 6 années d'expérience en agence de communication 360° où elle a travaillé sur des problématiques multiples (lancement de produit, création de trafic, fidélisation...) faisant appel à différentes expertises : recommandations stratégiques, digital, CRM, activation, media ON&OFF, Chloé de Bernardi aura pour mission d'accompagner les annonceurs sur des problématiques CRM à travers une dimension conseil.

Après avoir débuté sa carrière en 2010 en tant que chef de projets pour EDF, SFR et Peugeot Citroën, Chloé de Bernardi devient en 2015, directrice de Clientèle chez EuroRepar Car Services, Isover et Total, après avoir occupé les fonctions de chef de groupe chez Arval Total Sérénis et CNPA, pendant 9 mois. Depuis janvier 2016, elle occupait le poste de directrice de clientèle chez Atlantic et Casinos Barrière. Chloé de Bernardi est diplômée d'une licence et d'un master Marketing et Communication de l'ESCG Paris.