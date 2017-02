Mouvements au sein de payPal

Damien Perillat prend la responsabilité de l'Europe du Sud et est remplacé par Caroline Thelier.

Caroline Thelier est nommée directrice générale de PayPal France. Diplômée de l'École Centrale Paris, elle commence sa carrière au sein de Bain&Cie au poste de consultante en stratégie et organisation spécialisée pour la finance et l'industrie. Caroline Thelier rejoint PayPal en 2010 en tant que manager strategic partnerships & mobile products et devient head of consumer products & experience, puis director global consumer product et enfin director merchant services France.



En parallèle, Damien Perillat, ex-directeur général de PayPal France, se voit confier les marchés de l'Europe du Sud (Italie, France, Espagne et Portugal). Diplômé de l'ESC Toulouse, Damien Perillat a rejoint l'entreprise en 2008 après un parcours au sein de General Electric et d'Eurogroup France.