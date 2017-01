A nouveau cette année, Big Data propose un espace exposition avec 170 marques représentées, un village start up, un programme de conférence et tables rondes sur des problématiques liées au traitement des données dans des secteurs variés sans oublier les trophées de l'innovation récompensant les projets les plus innovants.



Les 6 & 7 mars 2017 à Paris, Palais des Congrès

https://www.bigdataparis.com/