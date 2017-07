China Connect Shanghai

Journée sur l'innovation marketing et le social commerce qui se déroulera pour la première fois à Shanghai et réunira les experts des tendances de la consommation et du marketing digital chinois. Les speakers -pure players vidéo, e-commerce, social, technologique, data,...et professionnels du marketing, des médias et de la communication, de grands groupes et start-up, basés en Chine- échangeront lors de conférences et ateliers, et rencontreront les professionnels du secteur. Parmi eux, Bessie Lee, l'une des patronnes des médias les plus influentes de l'Empire du milieu, ancienne CEO de WPP China et fondatrice de Withinlink, interviendra.



Mercredi 5 juillet 2017 à Shanghai

Renseignements