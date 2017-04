IT Meetings 2017

Salon business dédié aux professionnels de l'IT (constructeurs, éditeurs, opérateurs télécomps), aux fournisseurs d'infrastructures, aux professionnels de la mobilité et aux experts de la sécurité informatique. Au programme de ce carrefour d'échanges : 1000 participants, 100 exposants, des rendez-vous et déjeuners d'affaire pré-organisés, 2 soirées de networking, 4 conférences plénières et 5 ateliers.

Du 18 au 20 avril 2017 au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes

