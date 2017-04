Paris Retail Week 2017

Cet événement professionnel européen répondra aux problématiques omni-canal du commerce 360°. Il réunira en un seul et même lieu les salons E-Commerce Paris, dédié au cross-canal et Digital(in)Store dédié à la digitalisation du point de vente et de la distribution. Cette 3ème édition offrira aux visiteurs une vision optimale sur les enjeux du commerce de demain et sur les attentes d'un consommateur connecté.

Du 19 au 21 septembre 2017 à Paris Expo, Porte de Versailles, Pavillon 7.3

Renseignements