Dédié aux outils et applications pour la gestion d'entreprise, cette manifestation propose conférences, tables rondes et ateliers exposants avec six pôles thématiques et complémentaires regroupés en un même lieu : ERP, Demat'Expo, Solutions CRM, Solutions BI & Big Data, Solutions e-Achats, Serveurs & Applications.

Du 26 au 28 septembre 2017 à Paris Expo Porte de Versailles

Renseignements