[FIche métier] L'UI designer

La principale tâche de l'UI designer consiste à optimiser l'interface utilisateur de manière détaillée, avec pour objectif de faciliter la navigation sur le site. Au sein de la réflexion sur l'UX (user experience), il travaille spécifiquement sur l'interface : disposition des éléments, taille, couleur, police... Plusieurs formations permettent d'exercer cette profession : DUT, BTS, ingénieur, écoles spécialisées ou encore université, l'essentiel est de pouvoir justifier de compétences en informatique et en design. La rémunération est de 32k€ à 40k€ pour un premier poste, et jusqu'à 50k€ après quelques années d'expérience.



Ses missions

L'UI designer gère directement l'interface du site, qui sera la première impression du visiteur et influencera également toutes ses interactions avec le site. Il s'agit donc d'un aspect primordial pour améliorer les performances en ligne d'une entreprise, et chaque détail doit être soigné. C'est ainsi qu'il opte souvent pour des changements légers voire même imperceptibles, qui pourtant contribuent tous ensemble à créer une appréciation plus positive du site par les internautes. L'UI designer se penche sur l'agencement du site, le cheminement des clients, l'aspect des éléments graphiques et du texte, la fonctionnalité... Il se coordonne régulièrement avec l'UX manager pour épurer l'interface et propose des maquettes de site pour explorer ses propositions.

