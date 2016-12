[FIche métier] Le traffic manager

Le Traffic Manager organise les campagnes de publicité online d'un point de vue technique. Il gère aussi bien la partie programmation que la gestion et l'optimisation. La polyvalence est la règle dans ce métier qui exige une connaissance parfaite du marketing web et de la publicité en ligne. En plus de solides compétences techniques au niveau adservers et outils de tracking, ce professionnel devra faire preuve d'un bon sens de la communication. La mise en oeuvre de campagnes publicitaires nécessite également organisation et méthode. Un profil Bac+ 3 à +5 dans la communication online ou le webmastering sera apprécié. Le Traffic Manager peut exercer son métier au sein d'une agence web ou chez un grand annonceur. La rémunération pour un Traffic Manager débutant est de l'ordre de 25 à 35 K€/an. Elle peut atteindre 40 à 50 K€ pour un chef d'équipe ou un consultant.

Ses missions

Le métier de Traffic Manager comporte des tâches très variées. En amont, ce spécialiste assure le paramétrage des campagnes publicitaires en fonction des objectifs. Il devra ensuite fixer leur format et leur contenu en termes de choix techniques. Il assurera un suivi en temps réel des campagnes de façon à en mesurer l'efficacité. Le Traffic Manager est force de proposition auprès des équipes commerciales et marketing grâce à un reporting précis et réactif. Il pourra ainsi préconiser des modifications au niveau du site internet, du choix des mots clés, des formats de publicités ou encore de la présence de la marque sur les réseaux sociaux.

Pour consulter l'intégralité de la fiche, cliquez ICI.

