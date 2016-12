[Fiche métier] Le SEA manager

Le SEA ou SEM manager est un spécialiste du référencement payant. Il pilote les campagnes de communication online monétisées sous toutes leurs formes : achat de bannières et de mots clés, liens sponsorisés. Le SEA manager évalue en permanence la pertinence de ses choix et réajuste sa stratégie en temps réel. Il travaille le plus souvent pour une agence web ou un e-commerçant. Ce métier est accessible aussi bien avec une formation Bac+ 2 ou +3 (licence pro) qu'avec un niveau Master. Une spécialisation en e-publicité ou e-marketing est souhaitable. Les salaires de base se situent en moyenne à 30 k€/an. Avec une expérience de plus de 3 ans, une rémunération de 40 à 50 k€/an est envisageable.



Ses missions

Le SEA manager connait sur le bout des doigts les différents outils de branding et les stratégies de publicité payante. Il doit avant tout bien évaluer les besoins du client et proposer des actions en accord avec ses produits et son budget. Il devra ensuite déployer les outils nécessaires et assurer l'interface avec les opérateurs publicitaires. Le reporting et l'optimisation des résultats constituent une part essentielle de ce métier.

