[Fiche métier] Le SEO manager

Le SEO manager est responsable du bon référencement d'un site web. Il maîtrise l'art d'optimiser un site et son environnement pour le faire apparaître dans les premiers résultats des principaux moteurs de recherche. Il s'intéresse aux différentes techniques que ces moteurs utilisent pour fournir aux internautes les réponses les plus pertinentes. Il doit également prendre en compte la manière dont les internautes recherchent l'information sur le web.

La rémunération annuelle d'un SEO manager junior est, en moyenne, de 25 à 35 k€ mais après 3 ans d'expérience, il peut prétendre à un salaire annuel compris entre 35 et 50 k€.



Ses missions



Le SEO manager, ou responsable SEO (Search Engine Optimization), est chargé de vérifier que le contenu d'un site donné répond aux exigences en vigueur des moteurs de recherche. Après avoir analysé le positionnement du site sur certains mots-clés et par rapport à la concurrence, il l'optimise pour un meilleur référencement naturel. Le SEO manager travaille sur la pertinence du contenu rédactionnel (mots-clés, titres et textes) et sur les balises HTML. Il doit donc être à l'aise avec l'écrit ainsi qu'avec la programmation. Il possède des compétences en webmarketing et en webmastering et opère un travail de veille constant pour maîtriser les techniques spécifiques qui donneront plus de visibilité à ses clients. Il est parfois amené à créer des campagnes de référencement payant par le biais d'achat de mots-clés ou de liens sponsorisés.

