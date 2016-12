[Fiche métier] Le consultant CRM

Le consultant CRM est au coeur de la relation client. Son rôle est de conseiller les entreprises sur les stratégies à mettre en place. Spécialiste des outils IT/CRM, il réalise des études consommateurs dans le but d'orienter les décisions de ses clients. Le consultant CRM travaille le plus souvent pour des agences marketing ou des SSII spécialisées. Il peut également occuper un poste permanent dans une grande entreprise. Ce métier est avant tout basé sur l'expérience, ce qui explique des salaires très évolutifs. Un consultant CRM Junior peut prétendre à une rémunération de 40-45K€/an, un profil Senior pourra viser les 45-60 K€/an. Pour des professionnels très expérimentés, les salaires peuvent dépasser les 65 K€.



Le consultant CRM met en place des plans d'action et des campagnes de fidélisation dont il évalue les résultats. Une excellente maitrise des outils d'analyse du comportement client est donc indispensable. Du fait de son rôle stratégique central, le consultant CRM doit se montrer totalement réactif en matière d'information, de suivi des actions et de reporting.

À propos de Blue Search Conseil



Blue Search Conseil est un cabinet de conseil en ressources humaines et en recrutement dédié au digital, créé il y a plus de 15 ans. Il accompagne pure players et start-up dans leur croissance, les groupes dans leur transformation digitale et omnicanale.