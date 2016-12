[Fiche métier] Le content manager

Le métier de content manager consiste à rédiger et actualiser du contenu pour un site internet tout en respectant la ligne éditoriale et les attentes du site. Son principal objectif est d'écrire du contenu de qualité et adapté à la cible afin de capter leur attention et de convertir l'utilisateur en prospect voir en client.

Le content manager doit avoir une parfaite maîtrise de la rédaction et de l'orthographe ainsi qu'une bonne culture web, marketing et culture générale. Il est indispensable de connaître les règles de rédaction web et celles de l'optimisation SEO.

Un content manager junior peut prétendre à une rémunération annuelle entre 25000 et 32000€ et entre 35000 et 45000€ pour un senior (évolution après environ 5 ans d'expérience).

Ses missions



Le content manager a pour mission de rédiger du contenu (articles, brèves...) et le publier sur un site et sur des supports publicitaires. L'animation des réseaux sociaux, les relations presse et l'interaction avec des influenceurs peuvent également faire partis des tâches à exécuter afin d'augmenter la visibilité de la marque.

Enfin, il sera en charge de certaines missions de marketing (mailing, marketing de contenu, marketing automation) ainsi que du reporting des indicateurs de performance de l'entreprise.

Pour consulter l'intégralité de la fiche, cliquez ICI.

