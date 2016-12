[Fiche métier] Le country manager

Le country manager est chargé de mettre en place et gérer la filiale française d'un groupe international. Il doit être capable d'adapter le produit au marché français. Polyvalent, il régit tous les aspects de la filiale, des ressources humaines au marketing, en passant par la communication. On accède au poste de country manager généralement après un Bac+5 et une expérience réussie dans le secteur d'activité de l'entreprise. Un country manager confirmé peut prétendre à un salaire annuel de 70 à 90 K€, un senior peut atteindre 90 à 130 K€.



Ses missions

Le country manager travaille généralement pour des multinationales dans des secteurs à développement rapide (nouvelles technologies, start-up...). Il encadre ses équipes et oriente la stratégie de sa filiale selon sa connaissance du secteur et du marché. Ses atouts sont : une bonne stratégie marketing, le sens du développement commercial, des qualités de management et la pratique d'une veille technologique. Sens commercial et esprit entrepreneurial sont des qualités indispensables pour le country manager. En résumé, un bon country manager possède les aptitudes d'un entrepreneur.

