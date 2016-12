[Fiche métier] Le data scientist

Le data scientist ou ingénieur décisionnel data s'occupe de l'analyse et de la gestion de la big data, c'est-à-dire des données de masse générées par les nouveaux réseaux de communication. C'est un maillon essentiel de l'écosystème data. Etant donnée l'étendue de la big data, le data scientist peut travailler dans tous les secteurs, pour toutes les entreprises. Hautement diplômé en statistiques ou issu d'une école d'ingénieurs, un data scientist junior peut prétendre à un salaire annuel de 38000 €, 45000 à 60000 € pour un profil confirmé, pour arriver à 70000 € ou plus en fin de carrière.



Ses missions

Le data scientist définit et met en oeuvre des solutions de collecte et de classement des données, évalue les solutions (bases de données, Data Warehouse), supervise l'apport aux bases de données (quantité et qualité). Il chapeaute les relations clients et effectue des analyses prédictives : construction et développement des modèles et des outils prédictifs, analyse et exploitation des entrepôts de données, organisation de la "datavisualisation" et harmonisation avec les métiers. Enfin, le data scientist supervise le data mining (exploration des données du Data Warehouse), effectue une veille technologique et a une responsabilité d'intermédiaire entre le chief data officer et les équipes de l'écosystème Data.

