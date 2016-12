[Fiche métier] Le développeur back-end

Un développeur back-end, ou développeur web, est chargé des "coulisses" d'un site internet. Il est souvent employé par des agences web ou des entreprises spécialisées dans la communication. Étant donnée la problématique de cette fonction, le développeur back-end doit avoir suivi une formation spécialisée en informatique. Un développeur web junior peut prétendre à un salaire de 35K€ à 45K€ par an, tandis qu'un senior peut espérer entre 55K€ et 65K€ au bout de cinq ans d'expérience.



Ses missions



Les missions du développeur back-end sont de coopérer directement avec le développeur front-end (qui est chargé de concevoir l'interface d'un site, autrement dit la partie visible). Il se charge de mettre en place les fondations d'un site internet, de faciliter la gestion de la teneur du site, de déployer les applications et de les enrichir, et de surveiller l'efficacité des paramétrages. Il veille à la bonne marche du site internet d'un point de vue technique et informatique, ce qui requiert une bonne maîtrise du jargon tel que Java, Ruby, ou bien encore SQL, et une bonne connaissance des composants d'un logiciel ou d'une application, ainsi que des API qui favorisent les échanges de données entre logiciels. En résumé, le développeur web travaille dans l'ombre pour s'assurer du bon fonctionnement du site et se charge de sa maintenance.

