[Fiche métier] Le développeur full-stack

Le développeur full-stack est totalement polyvalent. Il gère aussi bien le front-end, le back-end que l'architecture web. A l'heure où la spécialisation est la règle, rien d'étonnant à ce que ce mouton à 5 pattes soit très recherché. Il trouvera un job aussi bien en SSII, agence web, site e-commerce que chez les start-ups qui débutent avec des effectifs réduits. D'une formation Bac +5 en informatique, il doit surtout être passionné par le développement web et savoir se montrer créatif tout en restant rigoureux sur le plan logique et technique. Il devra faire preuve de grandes qualités d'adaptation pour s'investir sur tout type de projet. Un profil junior peut escompter un salaire de base de 35 à 45 k €/an. Avec l'expérience, les salaires peuvent atteindre 50 à 70 k €/an. Vu la polyvalence requise, les perspectives d'évolution sont très larges.



Un développeur full-stack doit être en mesure de réaliser un site en totalité. Il doit donc maîtriser parfaitement les langages de programmation web, l'ergonomie et le graphisme mais aussi la partie serveur, généralement sous Linux. Dans un univers en constante transformation, il devra évoluer en permanence et anticiper les nouvelles tendances.

