[Fiche métier] Le directeur artistique web

Un directeur artistique web est chargé de tout l'aspect créatif qui intervient dans la conception d'un site. Il doit non seulement avoir le sens de l'esthétique, mais aussi maîtriser le jargon informatique et les notions techniques logicielles; c'est pourquoi la plupart sont issus d'une école d'art ou ont suivi une formation en graphisme informatique. Un directeur artistique web débutant peut espérer percevoir un salaire annuel compris entre 30K€ et 45K€, à partir de 3 ans d'expérience entre 45K€ et 60K€, et environ 60K€ par an au-delà de 6 ans d'expérience.



Ses missions



Le directeur artistique web travaille en collaboration avec les commerciaux et les services marketing et donne une identité à un site internet en imaginant toute la partie visible comme le graphisme, les illustrations, les polices de caractères, etc. En d'autres termes, il participe à la mise en valeur des informations proposées et ses idées sont la vitrine de l'enseigne ou de la marque qui l'emploie. Il chapeaute une équipe de concepteurs de sites web et coordonne leurs projets créatifs de l'idée jusqu'à la mise en oeuvre. Il se doit par conséquent d'être pédagogue et d'avoir le sens de la communication pour faire passer ses idées de manière fiable auprès de ses collaborateurs. Il doit également être curieux de ce qui l'entoure et se tenir au courant de l'actualité pour pouvoir y puiser son inspiration.

Pour consulter l'intégralité de la fiche, cliquez ICI.

