[Fiche métier] Le directeur de clientèle

Le directeur de clientèle identifie les besoins de ses clients et consolide son fond de commerce en développant et en fidélisant son portefeuille. Pour cela il doit cibler ses clients en fonction de son offre et analyser les offres et les cibles de ses concurrents directs. Une formation commerciale est la plus adéquate pour occuper cette fonction, que ce soit en école de commerce ou à l'université. Un directeur de clientèle novice peut prétendre à un revenu de 40K€ à 50K€ par an; au-delà de six ans d'expérience, il peut espérer percevoir environ 80K€.



Ses missions



Le directeur de clientèle met en place les stratégies commerciales destinées à un portefeuille existant grâce à une approche et une découverte globale de ses clients, ce qui lui servira à mieux identifier leurs besoins et à déployer un plan d'attaque qui les mènera au terme de leur projet. De plus, son rôle est de coordonner les équipes, de contrôler la qualité du travail fourni et de superviser la gestion du budget alloué. Outre sa fonction commerciale, le directeur de clientèle est aussi un conseiller et doit être capable de faire appel à un solide réseau pour maintenir une relation viable avec sa clientèle. Il veille à identifier rapidement les univers de besoins qui correspondront le plus à ses clients et leur proposer ce qui est conforme à leurs attentes. Il doit en parallèle se tenir au courant des prestations de ses concurrents, et savoir enseigner et argumenter ses options stratégiques auprès de ses équipes.



Pour consulter l'intégralité de la fiche, cliquez ICI.

