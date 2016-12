[Fiche métier] Le directeur e-commerce

Un directeur e-commerce supervise la gestion commerciale d'une société qui propose ses produits ou ses prestations via internet. Il doit avoir l'âme d'un commercial et avoir une formation dans ce domaine, et faire preuve d'une grande capacité à négocier et à argumenter, et être doté d'une excellente pédagogie. Un directeur e-commerce junior gagne environ 60K€ par an, un senior culmine à 80K€. Sur les grosses structures internationales ayant une forte visibilité, le salaire peut néanmoins aller jusqu'à 180K€ à l'année.



Ses missions



Le directeur e-commerce est chargé d'analyser la typologie de clientèle qui effectue ses achats sur internet et d'adapter le site à ses cibles, tout en le faisant évoluer et vivre. Il est responsable de l'élaboration et du lancement des offres promotionnelles afin d'attirer les internautes et optimiser les ventes. Il veille à la réalisation des objectifs chiffrés, tant au niveau du trafic du site, du nombre de ventes, que du chiffre d'affaires. Il soumet sa stratégie marketing à ses équipes et s'assure qu'elle soit cohérente avec la politique de la société. Il capte de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants; pour cela, il organise des campagnes marketing percutantes et attrayantes qui serviront de leviers commerciaux visant à accroître la fréquentation du site et par conséquent les ventes.

