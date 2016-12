[Fiche métier] Le directeur commercial

Le directeur commercial veille à la bonne publicité des produits de son entreprise en s'assurant qu'ils soient en bonne place sur le marché. Il est susceptible d'évoluer vers les plus hautes fonctions d'une entreprise et aller jusqu'à sa tête. Il peut également rester dans une fonction commerciale en chapeautant plusieurs services commerciaux et en centralisant les projets, ou bien encore être chargé de promouvoir la marque ou l'enseigne quand celle-ci est présente à l'échelle internationale; son rôle en l'occurrence est de faire le lien entre toutes les entités et d'assurer leur cohésion. Un directeur commercial confirmé peut gagner entre 75K€ et 120K€ à l'année; au-delà de dix ans d'expérience, son revenu peut culminer à 150 K€.



Ses missions



Le directeur commercial participe à l'élaboration des manoeuvres commerciales qui seront déployées pour positionner son produit par rapport aux concurrents. Il fixe les objectifs de ventes et promeut son enseigne auprès de sa clientèle. Il prend la température du marché grâce à des enquêtes de terrain et assiste ses équipes dans les différentes phases de la stratégie de vente en leur fixant des objectifs individuels et collectifs. Dans le but de propulser les ventes, il détermine dans quelles conditions lancer un produit et à quel prix, ainsi que la clientèle à cibler.

