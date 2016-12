[Fiche métier] Le directeur de création

Le directeur de création est à la tête des services en charge de tous les aspects artistiques. Il doit avoir des qualités de véritable patron et orienter ses équipes au fil de l'avancée de sa stratégie, fonctionner comme un vrai catalyseur d'idées. Cette fonction nécessite une formation artistique, ou dans le domaine du graphisme ou de la publicité. Un directeur de création peut espérer un revenu de 40K€ à 70K€ selon son expérience; au sein d'une grande structure il peut s'attendre à percevoir jusqu'à environ 95K€.



Ses missions



Le directeur de création est chargé de présenter un projet à ses collaborateurs, de déterminer les rôles de chacun, et de s'assurer du bon déroulement de la mise en application de ses instructions. Il veille à ce que la créativité du projet soit originale mais conforme aux demandes de ses clients. Il se doit d'être innovant et fait partager son inspiration dans le cadre de briefings. En concertation avec ses équipes, il élabore ses créations et son implication est double : il doit vendre son projet à la fois à ses collègues, mais aussi à son client. Il mène la réflexion de ses équipes et doit se tenir au courant du potentiel créatif et artistique de ses concurrents. Il doit être apte à fédérer ses collègues pour les mener dans un processus cohérent et homogène qui fera adhérer le client au projet.

