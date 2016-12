[Fiche métier] Le directeur technique web (CTO)

Le directeur technique web d'une entreprise est responsable de la partie technique et des équipes qui le mettent en oeuvre. Acteur de l'innovation, il assure la maintenance complète (disponibilité et évolution) de toutes les techniques liées aux sites web et mobile. Avec un niveau minimum de Bac+5, ingénieur diplômé ou détenteur d'un master en informatique, sa rémunération varie de 60/80K€ pour une start-up à 110K€ pour un grand groupe. Une expérience de plusieurs années dans le développement technologique et une expertise sur les différents langages, les frameworks de développement et le digital, est requise.

Ses missions

Son premier rôle est de définir la stratégie entrepreneuriale concernant les projets digitaux. Il lui revient d'élaborer la roadmap, les projets liés et les méthodes utilisées : Lean, etc. Il assure la conception des plateformes web et des interfaces avec le back office avec leurs évolutions futures. Il conduit les actions de veille concernant l'innovation technologique et sectorielle. Pour cela, il anime l'équipe technique composée des développeurs, chefs de projets, architectes (...) et coordonne les prestataires régie ou forfait. Il évalue les projets en fonction des budgets dont il est responsable. Enfin, il rend compte de ses actions à la direction générale.





Pour consulter l'intégralité de la fiche, cliquez ICI.

