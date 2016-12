[Fiche métier] Le growth hacker

Le growth hacker valorise différentes méthodes pour augmenter le trafic d'un site internet. Ce métier fait donc appel à la fois à des compétences techniques, informatiques, et à un savoir-faire commercial. Ce poste peut se révéler décisif dans la réussite d'une entreprise en ligne ; il s'agit d'une profession très récente, née aux États-Unis pour faire connaître des start-ups. Ainsi, il n'existe pas de formation spécifique, mais ce salarié faisant preuve d'une grande polyvalence se monnaye environ 35k€ pour un junior, et 45k€ à 65k€ s'il justifie d'une expérience professionnelle conséquente.



Ses missions

Le growth hacker a pour seul but d'optimiser la croissance. Il peut s'y employer de plusieurs manières, qu'il adaptera selon l'évolution des besoins. Après avoir étudié les données dont il dispose, qui peuvent aussi bien être issues de l'entreprise que des visiteurs, il met au point des techniques souvent originales pour que son entreprise se distingue sur Internet. Ses principaux axes de travail seront de générer du trafic (référencement, publicité...), de pousser l'internaute à être actif sur le site, de lui donner envie de renouveler ses visites, de valoriser les activités des utilisateurs dans la communication (ex : réseaux sociaux), et enfin de stimuler le bénéfice (amélioration des marges, augmentation du chiffre d'affaires...).

Pour consulter l'intégralité de la fiche, cliquez ICI.

À propos de Blue Search Conseil

Blue Search Conseil est un cabinet de conseil en ressources humaines et en recrutement dédié au digital, créé il y a plus de 15 ans. Il accompagne pure players et start-up dans leur croissance, les groupes dans leur transformation digitale et omnicanale.