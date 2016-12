[Fiche métier] Le head of video

Le head of video est responsable des produits vidéo d'une entreprise, depuis leur conception jusqu'à leur diffusion au public. Il est généralement embauché par des agences de communication et de publicité, ou dans les médias. Au fil de sa carrière, il peut évoluer vers des postes à plus hautes responsabilités. Les profils des head of video sont variés, ils peuvent provenir d'écoles de commerce, de communication, de journalisme, ou encore avoir suivi des études politiques. La rémunération peut être différente, selon les compétences recherchées et la polyvalence exigée ; elle se situe aux alentours de 70k€ à 90k€.



Ses missions

Le head of video gère toutes les étapes liées à l'exploitation de contenus vidéo. La première phase est donc la création, basée sur les besoins de l'entreprise et les attentes des consommateurs. L'étape de production est ensuite décisive, le head of video doit alors faire preuve d'efficacité et de polyvalence pour superviser tous les aspects de la concrétisation du projet. Enfin, il assure la distribution des produits vidéo, pour optimiser la rentabilité grâce à une monétisation efficace. Cette dernière période constitue l'aboutissement de son travail et se doit d'être extrêmement soignée pour atteindre les objectifs.

Pour consulter l'intégralité de la fiche, cliquez ICI.

