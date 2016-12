[Fiche métier] Le lead developer

Savoir conjuguer connaissances techniques, expertise métier et capacités managériales, telle est la mission du lead developer. À la tête d'une équipe de développeurs, il garantit le bon déroulement du projet. Référent technique pour ses collaborateurs, il est à l'écoute des équipes fonctionnelles et s'assure que les problématiques opérationnelles sont correctement prises en compte dans le projet. De formation supérieure en informatique (ingénieur ou Bac + 5), il a généralement débuté par un poste de développeur. S'il est débutant, sa rémunération annuelle est comprise entre 55 et 65 K€ ; s'il est confirmé, elle varie entre 65 et 75 K€.



Ses missions



Grâce à son expérience en informatique, le lead developer guide les membres de son équipe pour que les programmes soient codés de manière optimale et normalisée et il organise la phase de tests unitaires. Manager d'équipe, il encadre ses collaborateurs et veille à leur évolution professionnelle. Responsable de projet, il s'assure que le planning prévisionnel est respecté et que le budget est tenu. Afin que les programmes soient livrés dans le temps imparti, il décide des meilleures options techniques. Il est au courant des dernières évolutions technologiques et peut les intégrer dans son projet.



