[Fiche métier] L'UX manager

L'UX manager se concentre sur l'optimisation de l'expérience de l'utilisateur ; il cherche à fluidifier la navigation des visiteurs, à rendre le site à la fois attractif et fonctionnel, épuré et efficace. L'objectif est d'ajuster en temps réel le site aux demandes des clients, tout en conservant l'identité de la marque. Cela suppose des connaissances en ergonomie, en informatique et en design. L'UX manager peut donc avoir suivi une formation supérieure dans un ou plusieurs de ces domaines, dès bac +2. Le salaire de départ se situe entre 32k€ et 45k€, et évolue jusqu'à 60k€, voire plus de 70k€ pour les plus compétents.



Ses missions

L'UX manager supervise tous les éléments qui peuvent influer sur l'impression du visiteur, il travaille en équipe avec l'UI designer, qui lui centre son travail sur l'interface utilisateur. Toute la réflexion sur le parcours de l'utilisateur cherche à distinguer l'entreprise de ses concurrentes tout en proposant une organisation pratique et rapide, dans le but d'attirer les internautes et leur donner envie de revenir visiter le site à l'avenir. Ainsi, l'UX manager suit l'évolution des caractéristiques des concurrents et des attentes des clients, pour mettre au point des modifications adaptées. Il analyse ensuite les résultats des tests utilisateurs pour valider ou non les changements.

