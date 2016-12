[Fiche métier] Le media planner

Le media planner est en charge de la publicité, il supervise aussi bien la conception des supports que leur diffusion. Pour ce faire, il peut avoir recours à tous les médias adéquats : l'affichage, la presse, la télévision ou encore la radio. Ses choix dépendront des contraintes de son client, mais aussi des caractéristiques du produit. Avec un bac + 5, sa rémunération sera de 20k€ à 30k€ en début de carrière, pour atteindre 30k€ à 40k€ avec plusieurs années d'expérience.



Ses missions

Le media planner est responsable de l'intégralité de l'organisation des campagnes de marketing. Après avoir analysé les informations à sa disposition concernant le produit et le public cible, il met au point une stratégie de communication tout en tenant compte de la nécessité de maîtriser le budget. Ainsi, il sélectionne la forme de la publicité et les modalités de diffusion (durée, période...) en négociant les coûts. Puis il s'assure de la bonne mise en oeuvre du projet, notamment en s'occupant de la coordination entre les différents acteurs. Enfin, il effectue une évaluation continue au fil du temps, de façon à chiffrer le retour sur investissement ou ROI (de l'anglais Return on Investment) et, le cas échéant, pouvoir adapter la campagne à l'accueil du public.

