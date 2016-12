[Fiche métier] Le programmatic sales manager

Le programmatic sales manager est en charge du développement du chiffres d'affaires au sein des régies publicitaires ou des agences web. Il négocie, gère et optimise les budgets des annonceurs. Son rôle est fortement teinté de pédagogie car il doit expliquer aux clients le fonctionnement de la publicité programmatique (campagnes publicitaires en ligne) et les convaincre de son efficacité. Ce spécialiste des médias numériques est le plus souvent titulaire d'un master en communication ou diplômé d'une école de commerce. Il est difficile d'évaluer les salaires car la part variable du package de rémunération est importante. Une moyenne de 45 à 60 K€/an est tout à fait envisageable pour un Programmatic sales manager junior. Les seniors peuvent viser 90 à 100 K€.



Ses missions

Le programmatic sales manager est avant tout un commercial. Il doit prospecter les annonceurs potentiels et les convaincre de recourir aux campagnes de publicité en ligne. Il doit gérer son portefeuille clients avec efficacité dans une optique de contrats sur le long terme. Sa connaissance au plus près du terrain des besoins et des objectifs est indispensable pour proposer des offres tarifaires adaptées.

