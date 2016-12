[Fiche métier] Le responsable CRM

Le responsable CRM travaille à la gestion de la relation avec les clients. Il intervient à la fois pour acquérir de nouveaux clients, et pour assurer la satisfaction des plus anciens. Grâce à ses solides compétences en marketing, il est capable de préparer et appliquer une stratégie de fidélisation. Ainsi, les salariés au poste de responsable CRM ont suivi des études commerciales avec une option sur le commerce en ligne, le niveau attendu est généralement de bac +5. La rémunération est de l'ordre de 35k€ à 40k€ pour un profil inexpérimenté, et progresse rapidement pour parvenir à 40k€ à 50k€ dès 3 ans d'ancienneté.



Ses missions

Le responsable CRM organise et adapte les programmes de fidélité en fonction des besoins. Il analyse les attentes des clients selon les différents profils, et évalue l'efficacité des outils de fidélité déjà présents. S'il estime judicieux de mettre en oeuvre une nouvelle méthode de communication, il en supervise l'élaboration. Tous ces éléments s'appuient sur des collaborations commerciales, qu'il faut entretenir et améliorer, ainsi que sur des fichiers clients qui doivent être mis à jour régulièrement. Le responsable CRM s'assure donc également du suivi de ces deux composantes essentielles.

Pour consulter l'intégralité de la fiche, cliquez ICI.

À propos de Blue Search Conseil

Blue Search Conseil est un cabinet de conseil en ressources humaines et en recrutement dédié au digital, créé il y a plus de 15 ans. Il accompagne pure players et start-up dans leur croissance, les groupes dans leur transformation digitale et omnicanale.