[Fiche métier] Le responsable acquisition

Le responsable acquisition utilise tous les canaux de communication pour augmenter l'audience sur le site de l'entreprise et capter des leads qualifiés. Responsable de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la stratégie d'acquisition, il coordonne l'ensemble des outils online dont il dispose et fait le lien avec le offline. Il évalue l'impact des campagnes et ajuste sa stratégie en fonction des résultats. Ce métier est ouvert aux diplômés en marketing commercial d'un niveau master. Les Responsables acquisition junior peuvent prétendre à un salaire annuel de 35 à 40 k€. Avec une expérience significative de 3 à 5 ans, il est possible d'atteindre 60 k€/an.



Ses missions

Le responsable acquisition intervient aux premières étapes de l'entonnoir de conversion. Pour atteindre ses objectifs, il doit répartir son budget entre les différents leviers à sa disposition et évaluer leur efficacité. Le Responsable acquisition travaille en lien direct avec les agences web et les régies publicitaires. Toujours à l'affût des nouvelles tendances, il doit adapter sa stratégie pour améliorer le ROI en permanence et définir des indices de performance pertinents.

