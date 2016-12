[Fiche métier] Le responsable affiliation et partenariats

Le responsable affiliation et partenariats, chasseur d'affaires, négociateur doué d'une grande force de proposition, a pour objectif le retour sur investissement.

Il définit la politique commerciale d'une entreprise pour optimiser son expansion, connaît les évolutions du Web et produit analyses de données statistiques et rapports d'activité.



Ses missions



La fonction du responsable affiliation est intrinsèquement polyvalente et concerne une grande variété de secteurs: commercial, international, juridique et financier.

Après avoir défini un cadre pour ses campagnes d'affiliation, il doit ensuite les mettre à l'épreuve du terrain et tout mettre en oeuvre pour réaliser l'expansion de ses programmes d'affiliation en négociant les termes du contrat qui le lient à l'affilié et en assurant un suivi récurrent des campagnes d'affiliation dont il évalue l'efficience.

Toujours au faîte des différentes organisations d'affiliation concurrentes, il intervient ensuite dans la concrétisation des termes des associations conçues et dans la mise en place de l'indemnisation des entreprises associées.



Le responsable affiliations et management peut prétendre à un montant entre 30 000 et 40 000 euros par an pour les personnes ayant moins de deux ans d'expérience. Plus confirmé, il peut gagner jusqu'à 50 000 euros par an.

Une commission supplémentaire souvent conséquente peut venir compléter son salaire de base en fonction de ses aspirations personnelles et de la productivité de son entreprise.

Pour consulter l'intégralité de la fiche, cliquez ICI.