[Fiche métier] Le responsable connaissance client

Le responsable connaissance client pilote la stratégie cross-canal de l'entreprise. Il exploite toutes les données clients dans le but d'améliorer les performances marketing. Cet objectif passe par l'évaluation du potentiel d'achat de façon à renforcer la rentabilité client (life time value). L'accès au poste de responsable connaissance client nécessite le plus souvent une première expérience professionnelle de 5 à 7 ans comme chargé d'études statistiques ou comme dataminer. Les salaires sont de l'ordre de 65 à 80 k€ pour un profil junior. Un responsable connaissance client confirmé peut prétendre à un salaire de 90 k€/an et évoluer vers un poste de Directeur CRM ou Data.



Ses missions

Le responsable connaissance client pilote la gestion des bases de données nécessaires à l'analyse des comportements clients. Il participe à l'élaboration des projets data et CRM et travaille à la définition de profils types de clients. Ce spécialiste de la statistique exploite toutes les possibilités offertes par le datamining dans un but marketing. En lien étroit avec les analystes et les statisticiens, il définit des plans de contacts basés sur une étude fine des attentes des clients et de leurs modes de consommation. Il doit également savoir animer une équipe et créer des synergies, notamment avec les services commerciaux et CRM. Le reporting est un élément essentiel de cette fonction. En assurant une large diffusion de la connaissance acquise par le biais des statistiques, le responsable connaissance client représente un élément clé de la stratégie marketing.

